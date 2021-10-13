Песков заявил об отсутствии российских военных в Донбассе

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На юго-востоке Украины нет и не было российских военнослужащих, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Украина в первую очередь должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер", – сказал представитель Кремля, комментируя слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Москва должна признать свою ответственность в качестве стороны конфликта на юго-востоке Украины.

По ее словам, Брюссель продолжает поддерживать реализацию Минских соглашений.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что упрощенный порядок выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР не следует воспринимать как механизм или признак последующего включения самопровозглашенных республик в состав России. Он объяснил, что данная мера была принята исключительно как гуманитарная из-за введения блокады Донбасса.

По его словам, получить российское гражданство желают не только жители данных республик, но и других регионов Украины. С 2016 по 2020 год паспорта РФ получили около миллиона украинцев.

