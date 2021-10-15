В Госдуме назвали безумием слова Авакова о войне за Крым

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Слова бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости иметь наработанный сценарий возвращения Крыма вооруженным путем являются безумием, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Парламентарий подчеркнул, что для украинской стороны это может закончиться плачевно и фатально, не успев начаться.

"Все эти заявление – сплошное безумие. Украине не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем. <...> Не советую давать повод нашим вооруженным силам показать свою мощь", – приводит слова Шеремета РИА Новости.

Депутат считает, что украинские политики пропитаны злобой и агрессией, он призвал их прекратить терроризировать народ Донбасса и дать людям возможность жить спокойно.

В четверг, 14 октября, Аваков заявил, что у Киева должен быть наработанный сценарий по возвращению Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крым можно вернуть под контроль Киева за пять минут, а войну в Донбассе можно остановить одним звонком.

До этого украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что киевские власти предусмотрели несколько сценариев в отношении граждан РФ после возращения Крыма в состав страны, один из которых предусматривает их депортацию.

По словам Резникова, если эти люди прибыли в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, их ждет выдворение из-за незаконного нахождения на территории Украины.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина референдум не признала и называет полуостров своей временно оккупированной территорией.