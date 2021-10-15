В Госдуме назвали безумием слова Авакова о войне за Крым

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru
Слова бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости иметь наработанный сценарий возвращения Крыма вооруженным путем являются безумием, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Парламентарий подчеркнул, что для украинской стороны это может закончиться плачевно и фатально, не успев начаться.
"Все эти заявление – сплошное безумие. Украине не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем. <...> Не советую давать повод нашим вооруженным силам показать свою мощь", – приводит слова Шеремета РИА Новости.
Депутат считает, что украинские политики пропитаны злобой и агрессией, он призвал их прекратить терроризировать народ Донбасса и дать людям возможность жить спокойно.
В четверг, 14 октября, Аваков заявил, что у Киева должен быть наработанный сценарий по возвращению Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крым можно вернуть под контроль Киева за пять минут, а войну в Донбассе можно остановить одним звонком.
До этого украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что киевские власти предусмотрели несколько сценариев в отношении граждан РФ после возращения Крыма в состав страны, один из которых предусматривает их депортацию.
По словам Резникова, если эти люди прибыли в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, их ждет выдворение из-за незаконного нахождения на территории Украины.
Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина референдум не признала и называет полуостров своей временно оккупированной территорией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: