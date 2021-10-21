В Крыму отреагировали на претензии Киева по судоходству в Черном и Азовском морях

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Претензии украинских властей относительно судоходства в Черном и Азовском морях лживы и надуманы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
"У Зеленского, как и у многих других украинских политиков, свое абсолютно альтернативное восприятие реальности, не связанное с существующей действительностью. Претензии Киева насчет судоходства неуместны, надуманы и лживы", – сказал Чегринец.
Он подчеркнул, что движение судов по указанным морям подпадает под действие российского законодательства и международного права, что можно проверить, заходя в порты Крыма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства по ним должно стать приоритетом мирового сообщества.
До этого глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Киева должен быть наработанный сценарий по возвращению Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения.
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