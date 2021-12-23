Путин заявил, что Россия не захватывала газовый рынок в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия не захватывала рынок газа в Европе, заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он считает, что Запад пытается поставить все с ног на голову. Путин также напомнил, что "Газпром" увеличил поставки газа почти на 20% в дальнее зарубежье и Европу.

"По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки, в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли", – подчеркнул президент России.

Он также отметил, что на цены повлияли неблагоприятная погода, длинная весна и другие факторы.

"При этом местные власти "кошмарят" свои добывающие компании. Дефицит возник", – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что крупнейшие газовые месторождения Украины серьезно истощены, запасы некоторых из них не превышают 20% от разведанных. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отметил, что высушенность месторождений иногда достигает 80%.

