Путин заявил, что Россия не захватывала газовый рынок в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия не захватывала рынок газа в Европе, заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Он считает, что Запад пытается поставить все с ног на голову. Путин также напомнил, что "Газпром" увеличил поставки газа почти на 20% в дальнее зарубежье и Европу.
"По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки, в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли", – подчеркнул президент России.
Он также отметил, что на цены повлияли неблагоприятная погода, длинная весна и другие факторы.
"При этом местные власти "кошмарят" свои добывающие компании. Дефицит возник", – сказал Путин.
Ранее сообщалось, что крупнейшие газовые месторождения Украины серьезно истощены, запасы некоторых из них не превышают 20% от разведанных. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отметил, что высушенность месторождений иногда достигает 80%.
Россия не захватывала газовый рынок в Европе – Путин
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