Крупнейшие месторождения газа на Украине сильно истощены – "Нафтогаз"

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Крупнейшие газовые месторождения Украины серьезно истощены, запасы некоторых из них не превышают 20% от разведанных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Нафтогаз Украины".

"Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что высушенность месторождений иногда достигает 80%", – сказал глава компании Юрий Витренко.

Он добавил, что, несмотря на падение добычи голубого топлива в последние несколько лет, в 2021 году ее удалось стабилизировать, однако задача "Нафтогаза" состоит еще и в том, чтобы ее нарастить.

По словам Витренко, улучшить ситуацию с добычей газа в Украине позволила модернизация соответствующей инфраструктуры, а также увеличение на 20% числа введенных в эксплуатацию после бурения скважин.

Ранее "Нафтогаз" направил в Европейскую комиссию жалобу в отношении "Газпрома". В компании утверждают, что "Газпром" якобы злоупотребляет доминирующим положением на газовом рынке Европы и создает искусственный дефицит топлива. Там также считают, что российская компания должна допустить в свою газотранспортную систему частные компании из РФ и стран Центральной Азии с целью экспорта.

