Танкеры со сжиженным газом сменили курс на Европу из-за роста цен на топливо – СМИ

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Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ), которые следовали в Азию, изменили курс и теперь направляются в Европу. Об этом сообщает издание Financial Times.

Поводом для такого решения стали рекордные цены на топливо в европейском регионе.

"Суда, перевозящие сжиженный природный газ, направляющиеся в Азию, в середине рейса меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше, поскольку цены там достигают новых пиков", – указывается в сообщении.

Согласно данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе превысили отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров. В настоящий момент стоимость топлива несколько снизилась.

Одной из причин нового скачка стоимости газа стала остановка физического потока газа по газопроводу Ямал – Европа в Германию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данная ситуация является коммерческим вопросом и подробности необходимо уточнять в "Газпроме".