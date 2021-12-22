Цена газа в Европе опустилась ниже 2 тыс долларов за тысячу кубометров

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Цена газа в Европе на открытии торгов опустилась ниже 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. Это произошло после резкого роста цены днем ранее, сообщает News.ru.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1 970 за тысячу кубических метров. Таким образом, падение составило 5%.

Причины резкого падения пока не уточняются. По словам аналитиков, фьючерсы зависят не только от доступности голубого топлива, но и от международной обстановки.

Ранее "Газпром" опубликовал статистику за период с 1 января по 15 декабря 2021 года, из которой следует, что страны Европы отобрали уже 32,6% запасов газа, закачанного летом в их подземные хранилища.

