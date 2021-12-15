Европа израсходовала треть запасов из своих газохранилищ – "Газпром"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Страны Европы отобрали уже 32,6% запасов газа, закачанного летом в их подземные хранилища. Это следует из статистики "Газпрома" за период с 1 января по 15 декабря текущего года.

В компании отмечают, что по состоянию на 13 декабря объем голубого топлива в хранилищах оказался на 19,9 миллиарда кубометров (24,5%) меньше, чем в прошлом году в это же время. Сейчас "Газпром" продолжает закачивать газ в пять европейских газохранилищ.

Запасы газа в Украине между тем в настоящее время составляют 15,34 миллиарда кубометров, что почти на 40 процентов меньше прошлогоднего показателя. При этом в начале периода закачки топлива в местные ПХГ его объем был примерно тем же, что свидетельствует о полном расходе газа, закачанного в преддверии зимы.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует установить жесткие крайние сроки на продление долгосрочных контрактов на импорт природного газа после 2049 года. Это обусловлено в том числе так называемым зеленым переходом, завершение которого намечено на 2050 год.

Помимо этого, в ЕС намерены принять меры по обеспечению своей энергетической безопасности. Речь идет о мерах по созданию высокого уровня заполнения газовых хранилищ в начале отопительного сезона, а также о совместных закупках стратегических запасов газа операторами газотранспортных систем.

