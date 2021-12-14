В ЕС могут отказаться от долгосрочных контрактов на поставки газа – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еврокомиссия планирует установить жесткие крайние сроки на продление долгосрочных контрактов на импорт природного газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

По некоторым данным, ЕС планирует ограничить продление таких контрактов после 2049 года. В частности, это обусловлено так называемым зеленым переходом, в рамках которого после 2050 года страны союза полностью прекратят выбросы парниковых газов.

Соответствующий проект должен быть опубликован 15 декабря. Помимо прочего, он предлагает ряд мер по обеспечению энергетической безопасности Евросоюза. Речь идет о мерах по созданию высокого уровня заполнения газовых хранилищ в начале отопительного сезона, а также о совместных закупках стратегических запасов газа операторами газотранспортных систем.

Ранее замглавы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский заявил, что нынешняя зима в Европе может оказаться тяжелой из-за низкого уровня газа в хранилищах и высокой стоимости топлива.

14 декабря цена газа на европейском рынке поднялась выше 1 400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября.

