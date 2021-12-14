Новый канцлер Австрии высказался в поддержку "Северного потока – 2"

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Австрия продолжает поддерживать "Северный поток – 2" и ожидает его скорого запуска. Об этом заявил новый канцлер Карл Нехаммер.

По его словам, газопровод нельзя использовать в политических целях. Также он подчеркнул, что запуск "Северного потока" отвечает целям всей Европы, включая Германию.

"Северный поток – 2" – это европейский проект, его нельзя использовать как средство давления на РФ из-за ситуации на Украине", – цитирует канцлера News.ru.

Нехаммер призвал европейские страны обеспечивать собственное энергоснабжение из максимально возможного числа источников, пока у них есть запрос на нефтегазовые ресурсы. Он подчеркнул, что это обеспечивает безопасность энергоснабжения Евросоюза и самой Австрии.

Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может рассмотреть возможность блокировки "Северного потока – 2" в случае гипотетического военного конфликта между Украиной и Россией. В то же время издание указало, что в целом новое руководство Германии поддерживает проект российского газопровода.

До этого глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что останавливать "Северный поток – 2" уже поздно. В то же время он отметил, что газопровод остается для ФРГ яблоком раздора в отношениях с Украиной и Соединенными Штатами.