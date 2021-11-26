Кандидат в министры экономики Германии раскритиковал "Северный поток – 2"

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Сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек, выдвинутый в качестве кандидата на пост министра экономики Германии, раскритиковал "Северный поток – 2", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Немецкий политик отказался считать трубопровод коммерческим проектом. По его словам, это стратегический проект, оказывающий давление на Украину и усиливающий зависимость немецкой политики.

Немецкие СМИ пишут, что Хабек возглавит министерство экономики и займет кресло вице-канцлера. Его соратница Анналена Бербок займет пост главы МИД, а лидер СвДП Кристиан Линднер возглавит министерство финансов.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.