Цена газа в Европе превысила 1 400 долларов за тысячу кубометров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цена газа на европейском рынке поднялась выше 1 400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

К 10:05 по московскому времени стоимость январских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 425,5 доллара, поднявшись на 5% по отношению к цене накануне (1 356,3 доллара).

Ранее замглавы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский заявил, что зима в Европе может быть тяжелой из-за низкого уровня газа в хранилищах и высокой стоимости топлива.

Он напомнил, что в настоящее время спрос в Европе значительно превышает предложение.