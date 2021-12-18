Сербия ежедневно экономит на газе 8,6 млн евро благодаря России – Вучич

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Сербия может ежедневно экономить 8,6 млн евро благодаря заключенному с Россией выгодному договору на поставку газа. Об этом рассказал президент страны Александр Вучич в эфире TV Pink.

Как объяснил глава государства, Россия поставляет в Сербию 6 миллионов кубических метров газа в сутки. При этом цена 1 тысячи кубометров по контракту с Москвой составляет 270 долларов.

"А на бирже сегодняшняя цена, благодаря глупым заявлениям разных политиков из Европы, сейчас составляет 1,7 тысячи и будет идти еще выше, это называется TTF", – сказал Вучич.

Президент отметил, что цена закупки российского газа для Сербии в шесть раз меньше европейской биржевой. Он добавил, что высоко оценивает свои переговоры с Владимиром Путиным в ноябре текущего года.

"Мы за 10 миллионов кубометров платили бы 17 миллионов долларов, а так платим немногим более 1,6 миллиона", – сказал сербский лидер.

Он добавил, что глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович в начале следующей недели планирует провести переговоры с руководителями "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Президент страны сообщил, что Белград намерен закупать у Москвы еще 4 миллиона кубометров топлива в сутки.

"Посмотрим, в понедельник и вторник будем вести разговоры, сколько будем платить с 1 января за дополнительные 4 миллиона кубических метров", – заключил Вучич.

Ранее президент Сербии сообщал, что страна сумела сэкономить не менее 1 миллиарда евро благодаря выгодным условиям России по ценам на газ. Сербский лидер тогда отметил, что страна платит около 270–275 долларов за 1 тысячу кубометров газа.