Сербия сэкономила порядка 1 млрд евро из-за установленной Россией цены на газ – Вучич

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Сербия сумела сэкономить не менее 1 миллиарда евро благодаря выгодным условиям России по ценам на газ. Об этом рассказал президент республики Александар Вучич в эфире телеканала Pink.
Как заявил сербский лидер, на встрече с Владимиром Путиным он договорился о цене на газ по нефтяной формуле. Она подразумевает, что при стоимости нефти в 82–83 доллара за баррель плата за газ будет составлять 270–275 долларов за 1 тысячу кубометров.
"Мы продолжим работать и в дальнейшем также будем иметь самую низкую цену в Европе, за исключением стран СНГ. Нам удалось, это экономия для всех граждан Сербии не 300 миллионов, это минимум 1 миллиард евро в год", – сообщил Вучич.
Президент Сербии поблагодарил Путина за уважение интересов сербского народа. Он отметил, что подобные условия по цене на газ будут действовать для страны шесть месяцев.
"Вы хоть понимаете, что цены составляют от 650 до 1 200 евро за 1 тысячу кубометров, а мы платим 270?" – обратил внимание Вучич.
Сербский президент добавил, что по истечении срока договоренностей планирует вновь приехать в Россию. Он пояснил, что такие вопросы не решаются в телефонных разговорах.
"Три часа продолжался мой разговор с Путиным", – добавил Вучич.
Ранее сообщалось, что президенты России и Сербии договорились о цене на газ. Переговоры прошли в Сочи.
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