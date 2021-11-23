Аналитик назвал причины роста цен на газ в Европе

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Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов объяснил рост цены газа в Европе до 1 000 долларов за тысячу кубометров, сообщает RT.

По его словам, все дело в том, что в подземных хранилищах газа меньше, чем обычно, в Азии наблюдается высокий спрос, и в результате сжиженный природный газ уходит в основном туда.

Аналитик также подчеркнул, что цены растут не только на газ, но и на другие биржевые товары.

"За последние годы было выпущено огромное количество денег, такой беспрецедентный объем, в первую очередь долларов США, также евро, йен и всех остальных валют. И все они пришли на биржи, в результате чего пошел рост цен, мировая инфляция, и ничего пока не меняется", – пояснил Правосудов.

17 ноября цена газа на европейском рынке поднялась до 1 150 долларов за тысячу кубометров впервые с конца октября. Данный показатель на 4% больше расчетной цены предыдущего торгового дня.