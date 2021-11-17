Кремль не увидел политической подоплеки в приостановке сертификации "Северного потока – 2"

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Приостановка Германией процедуры сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" не имеет политической подоплеки и носит сугубо правовой характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Существует определенный протокол, нормы европейского законодательства, и компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства, чтобы скорее запустить важный для всех проект", – приводит его слова "Газета.ру".

Песков подчеркнул, что газовый кризис в Европе и процесс запуска "Северного потока – 2" не связаны друг с другом.

Ранее стало известно, что германский газовый регулятор приостановил процесс сертификации оператора трубопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG. Ожидается, что ведомство возобновит процедуру, если форма компании будет приведена в соответствие законодательству ФРГ.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

