В Германии высказались за срочный запуск "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jens Büttner
Будущая правящая коалиция ФРГ должна выступить за быстрый запуск "Северного потока – 2", заявил экс-глава энергетического комитета в бундестаге Клаус Эрнст.
"Семьи с малыми и средними доходами уже сейчас страдают от роста цен на энергоносители. Существует также широкий консенсус в отношении того, что газ станет важной технологией на пути к климатической нейтральности. Поэтому будущая правящая коалиция должна продемонстрировать, что не закрывает глаза на социальные и климатические вопросы", – приводит ТАСС слова Эрнста.
Он также считает, что кабмин не должен прикрываться процедурными вопросами в данной ситуации. Эрнст заверил, что дальнейших задержек ввода газопровода в эксплуатацию быть не должно.
В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.
8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: