В Германии высказались за срочный запуск "Северного потока – 2"

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Будущая правящая коалиция ФРГ должна выступить за быстрый запуск "Северного потока – 2", заявил экс-глава энергетического комитета в бундестаге Клаус Эрнст.

"Семьи с малыми и средними доходами уже сейчас страдают от роста цен на энергоносители. Существует также широкий консенсус в отношении того, что газ станет важной технологией на пути к климатической нейтральности. Поэтому будущая правящая коалиция должна продемонстрировать, что не закрывает глаза на социальные и климатические вопросы", – приводит ТАСС слова Эрнста.

Он также считает, что кабмин не должен прикрываться процедурными вопросами в данной ситуации. Эрнст заверил, что дальнейших задержек ввода газопровода в эксплуатацию быть не должно.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

