Суд в Германии отклонил иск экологов по "Северному потоку – 2"

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Суд в ФРГ отклонил иск немецких экологов по газопроводу "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда Доротею тер Веен.

"Высший административный суд Грайфсвальда сегодняшним решением отклонил иск Deutsche Umwelthilfe против Горного ведомства Штральзунда", – сказала тер Веен.

Уточняется, что в экологической организации требовали пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока – 2". Там утверждают, что негативное воздействие на окружающую среду с учетом новых методов оценки эмиссии метана может оказаться серьезнее, чем считалось ранее.

Ранее стало известно, что германский газовый регулятор приостановил процесс сертификации оператора трубопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG. Ожидается, что ведомство возобновит процедуру, если форма компании будет приведена в соответствие законодательству ФРГ.

