Президенты России и Сербии договорились о цене на газ

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Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич договорились о цене на газ на переговорах в Сочи.

"Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров", – цитирует Вучича РИА Новости.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов объяснил рост цены газа в Европе до 1 000 долларов за тысячу кубометров.

По его словам, все дело в том, что в подземных хранилищах газа меньше, чем обычно, в Азии наблюдается высокий спрос, и в результате сжиженный природный газ уходит в основном туда. Аналитик также подчеркнул, что цены растут не только на газ, но и на другие биржевые товары.