На Украине нашли способ заставить Россию продлить транзит газа

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На Украине назвали способ вынудить Россию продлить транзит газа через украинскую территорию. Об этом рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в материале для издания "Главред".

По мнению эксперта, давление на трубопровод "Северный поток – 2" со стороны Запада может заставить Россию продлить транзит газа.

"Конечно, если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию по "Северному потоку – 2" как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое", – написал Гончар.

Эксперт также заявил, что сейчас Россия не имеет планов по транзиту газа через украинскую территорию.

"Цель Москвы – обнулить Украину по транзиту российского газа раньше, чем истечет срок действия нынешнего договора", – подчеркнул Гончар.

Транзит газа из России через Украину снизился за 10 месяцев текущего года примерно на 22%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 8 ноября сообщили в ГТС Украины. Как отмечал глава компании Сергей Макогон, в Киеве обеспокоены снижением транзита через государство.

До этого экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет сложно пережить предстоящую зиму из-за отсутствия прямого контракта с Россией на поставки газа. По его мнению, ответственность за это должен нести украинский лидер Владимир Зеленский.