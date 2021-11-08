Оператор ГТС Украины заявил, что транзит газа из РФ снизился почти на 22% за 10 месяцев

Фото: depositphotos/63ru78

Транзит газа из России через Украину снизился за 10 месяцев текущего года примерно на 22%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Оператор ГТС Украины".

"Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021 года составил 35,3 миллиарда кубических метров, а среднесуточный объем транспортировки – 115,9 миллиона кубических метров", – говорится в сообщении.

В прошлом году транзит газа составил около 45 миллиардов кубических метров. В связи с этим, по словам главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, компания обеспокоена снижением транзита через государство.

Ранее он заявил, что транзит газа из России через Украину сократился с 1 октября до 86 миллионов кубических метров в сутки. Он уточнил, что при этом российская компания "Газпром" платит за транзитную мощность 109 миллионов кубических метров.