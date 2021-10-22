Украина предложила "Газпрому" скидку на транзит газа сверх контракта

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Украина предложила "Газпрому" скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в день, сообщает агентство Bloomberg.

"Украина предлагает эту дополнительную возможность всем потенциальным странам-транзитерам. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для "Газпрома", – цитирует агентство украинского лидера Владимира Зеленского.

Президент Украины уточнил, что столица государства гарантирует транзит и ряд антикризисных условий для объемов, которые превышают предусмотренные по контракту.

По словам Зеленского, если это не будет сделано в данный момент, потери Европы этой зимой будут огромными, и кризис смогут остановить лишь оперативные скоординированные меры.

Ранее сообщалось, что Киев поставит газ Кишиневу на условиях возврата для преодоления энергетического кризиса. Уточняется, что премьер Украины получил письмо с просьбой о помощи от молдавской коллеги. Нынешняя ситуация, по мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, сложилась в Молдавии из-за шантажа, который ведет "Газпром".