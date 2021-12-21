Песков назвал абсолютно коммерческой ситуацию с остановкой транзита газа в Германию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно коммерческой ситуацию с остановкой транзита газа по проводу Ямал – Европа в Германию.
"О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром", – цитирует Пескова ТАСС.
Он также отметил, что в данном вопросе нет связи между прекращением поставок газа в Германию и заполнением второй нитки газопровода "Северный поток – 2".
Ранее сообщалось, что отказ "Газпрома" бронировать мощности прокачки привел к остановке физического потока газа по газопроводу Ямал – Европа в Германию. Также пока не начались реверсные поставки в обратном направлении в Польшу.
Кроме того, в ходе аукциона 17 декабря "Газпром" не стал бронировать мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров газопровода Ямал – Европа для транзита через Польшу.
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