Песков назвал абсолютно коммерческой ситуацию с остановкой транзита газа в Германию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно коммерческой ситуацию с остановкой транзита газа по проводу Ямал – Европа в Германию.

"О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром", – цитирует Пескова ТАСС.

Он также отметил, что в данном вопросе нет связи между прекращением поставок газа в Германию и заполнением второй нитки газопровода "Северный поток – 2".

Ранее сообщалось, что отказ "Газпрома" бронировать мощности прокачки привел к остановке физического потока газа по газопроводу Ямал – Европа в Германию. Также пока не начались реверсные поставки в обратном направлении в Польшу.

Кроме того, в ходе аукциона 17 декабря "Газпром" не стал бронировать мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров газопровода Ямал – Европа для транзита через Польшу.

