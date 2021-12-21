Цена газа в Европе превысила 1 800 долларов за тысячу кубометров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цена газа в Европе поднялась выше 1 800 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября, следует из данных лондонской биржи ICE.

По состоянию на 10:01 по московскому времени цена январского фьючерса выросла до 1 803 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Компания забронировала лишь 21,6% мощностей через Польшу по трубопроводу Ямал – Европа, объем оценивается в 89,1 миллиона кубометров в сутки.

До этого в ходе аукциона 17 декабря "Газпром" не стал бронировать мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров газопровода Ямал – Европа для транзита через Польшу.

