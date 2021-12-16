"Газпром" не стал бронировать мощности "Ямал – Европы" для транзита через Польшу

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Российская компания "Газпром" не стала бронировать мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров газопровода "Ямал – Европа" для транзита через Польшу на пятницу, 17 декабря, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.
Газопровод "Ямал – Европа" является одним из основных маршрутов поставок трубопроводного газа из РФ в страны Европы. Его протяженность превышает две тысячи километров. Он идет по территории четырех государств – России, Белоруссии, Польши и Германии – и способен прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.
Долгосрочный контракт "Газпрома" с Польшей на транзит по "Ямал – Европе" завершился. На газовый год 2020–2021 компания бронировала мощность магистрали на аукционе.
В середине ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к властям Германии с призывом отказаться от запуска "Северного потока – 2". По словам политика, прекращение процедуры сертификации газопровода отвечает требованию о сохранении мира. Он добавил, что Россия не должна получить дополнительные деньги за газ.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может рассмотреть возможность блокировки "Северного потока – 2" в случае гипотетического военного конфликта между Украиной и Россией. В то же время в целом новое руководство Германии поддерживает проект российского газопровода.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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