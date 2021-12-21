Цена газа в Европе впервые в истории превысила 2 тыс долларов за тысячу кубометров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цена фьючерсов на газ в Европе вновь обновила исторический рекорд, превысив отметку в 2 100 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 120 долларов за тысячу кубометров (181,47 евро за мегаватт-час). Это на 22,5% больше расчетной цены понедельника.

Ранее "Газпром" опубликовал статистику за период с 1 января по 15 декабря 2021 года, из которой следует, что страны Европы отобрали уже 32,6% запасов газа, закачанного летом в их подземные хранилища. В компании отметили, что сейчас объем голубого топлива в европейских хранилищах на четверть меньше, чем в это же время годом ранее.

На Украине между тем запасы газа составляют 15,34 миллиарда кубометров, что почти на 40 процентов меньше прошлогоднего показателя. Страна полностью отобрала запасы топлива, закачанные в преддверии зимы.