"Газпром" снова приостановил транзит газа по трубопроводу Ямал – Европа

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"Газпром" не стал бронировать на 23 декабря мощности трубопровода Ямал – Европа, что привело к фактической остановке поставок газа. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform.

Компания постепенно снижает объемы бронирований для транзита топлива через Польшу. Так, в прошлую пятницу "Газпром" забронировал 27 миллионов кубометров газа, уже в понедельник этот показатель составил 3,8 миллиона, во вторник и среду компания не выкупила ничего.

В компании, говоря о динамике поставок по Ямал – Европе, отметили, что газ идет по магистрали в соответствии с заявками потребителей согласно контрактным обязательствам.

Во вторник цена фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах впервые в истории выросла до 2 120 долларов за тысячу кубометров, что оказалось на 22,5% больше расчетной цены 20 декабря. Тем не менее уже в среду стоимость голубого топлива снизилась до отметки в 1 970 долларов.

Ранее "Газпром" опубликовал статистику за период с 1 января по 15 декабря 2021 года, из которой следует, что страны Европы отобрали уже 32,6% запасов газа, закачанного летом в их подземные хранилища.

