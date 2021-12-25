В "Газпроме" назвали беспочвенными обвинения о недостаточных поставках газа в Европу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обвинения "Газпрома" в недостаточных поставках газа в Европу являются беспочвенными и недействительными, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Проще говоря – вранье и ложь. Все проблемы в западной Европе создают себя сами и не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреться в зеркало", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее "Газпром" предоставил статистику с 1 января по 15 декабря 2021 года. Согласно документу, страны Европы отобрали уже 32,6% запасов газа, закачанного летом в их подземные хранилища.

В компании отмечают, что объем голубого топлива в хранилищах оказался на 19,9 миллиарда кубометров – 24,5% – меньше, чем в прошлом году в это же время. Сейчас "Газпром" продолжает закачивать газ в пять европейских газохранилищ.

До этого президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия не захватывала рынок газа в Европе. Глава государства также напомнил, что "Газпром" увеличил поставки газа почти на 20% в дальнее зарубежье и Европу.

