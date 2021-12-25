В Великобритании заявили о национальной катастрофе из-за дефицита российского газа

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Главы британских энергетических компаний попросили правительство принять меры из-за нарастающего национального кризиса, вызванного увеличением цен на газ на фоне отказа России наращивать поставки. Об этом сообщает The Telegraph.
Руководители энергетической компаний Good Energy Найджел Поклингтон, слова которого приводит издание, заявил, что отрасль находится на грани катастрофы.
"Это национальный кризис. За последние три недели оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня", – сказал он.
В свою очередь, исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек предупредила, что высокая стоимость топлива станет самой большой проблемой для экономики Великобритании уже этой весной.
"Казначейство Великобритании должно предпринять меры в отношении огромного инфляционного риска для бизнеса и экономической безопасности, а также ради обычных людей, которым грозит увеличение платежек на 50%", – подчеркнула Пинчбек.
Ранее компания "Газпром" предоставила статистику с 1 января по 15 декабря 2021 года. Согласно документу, страны Европы отобрали уже 32,6% запасов газа, закачанного летом в их подземные хранилища.
В компании отмечают, что объем голубого топлива в хранилищах оказался на 19,9 миллиарда кубометров – 24,5% – меньше, чем в прошлом году в это же время. Сейчас "Газпром" продолжает закачивать газ в пять европейских газохранилищ.
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