В Британии решили мобилизовать военных из-за топливного кризиса

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Военнослужащие Великобритании по поручению министерства бизнеса, энергетики и промышленности приведены в состояние повышенной готовности из-за топливного кризиса. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

"Водители <...> британской армии будут приведены в состояние готовности <...> для доставки топлива туда, где оно больше всего необходимо. Военные водители теперь будут проходить специальную подготовку", – говорится в релизе.

При этом глава британского министерства Квази Кватег отметил, что у Соединенного Королевства сейчас имеются большие запасы топлива.

Ранее сообщалось, что на автозаправках в Великобритании появились километровые очереди. Так водители реагируют на слухи о дефиците бензина. Паника началась в конце прошлой недели, после того как британская нефтяная компания закрыла несколько десятков АЗС из-за недопоставок топлива. Как сообщили в корпорации, причина коллапса – в отсутствии кадров.

Из-за пандемии коронавируса и Brexit в стране не хватает водителей бензовозов. В ближайшее время правительство должно выдать более 10 тысяч временных виз иностранным рабочим, из которых больше 5 тысяч – водителям большегрузов.