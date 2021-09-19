Британцев возмутили заявления о манипуляциях "Газпрома"

Фото: depositphotos/ovbelov

Читатели британской газеты Telegraph раскритиковали заявления европейских политиков о рыночных манипуляциях "Газпрома" с целью ослабления экономики.

Ранее депутаты Европарламента обратились к Еврокомиссии с призывом расследовать действия российской компании, которые, как они отметили, привели к рекордному росту цен на газ в Европе.

В Брюсселе уверены, что в Росиии воспользовались ситуацией, чтобы надавить на ЕС и принудить ее к запуску "Северного потока – 2". Политики считают, что такие меры приведут к сбою продовольственных поставок и подрыву экономики Великобритании и европейских стран.

Читатели газеты назвали эти обвинения очередным приступом истерики, поскольку Москва не виновата в нехватке энергоресурсов в Британии и Евросоюзе.

Ранее компания "Газпром" прокомментировала требование депутатов Европейского парламента провести расследование деятельности организации. По мнению группы евродепутатов, "Газпром" предпринимает рыночные манипуляции и шантаж, а также нарушает правила конкуренции Евросоюза.

"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей", – отметили в российской компании.

