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Экономика

14:45

Британские водители выстроились в очереди за бензином

за рубежом экономика видео Роман Карлов Ксения Чепенко

В Великобритании на автозаправках появились километровые очереди. Так водители реагируют на слухи о дефиците бензина.

Паника началась в конце прошлой недели, после того как британская нефтяная компания закрыла несколько десятков АЗС из-за недопоставок топлива. Как сообщили в корпорации, причина коллапса – в отсутствии кадров.

Из-за пандемии коронавируса и Brexit в стране не хватает водителей бензовозов. В ближайшее время правительство должно выдать более 10 тысяч временных виз иностранным рабочим, из которых больше 5 тысяч – водителям большегрузов.

При этом, как заверил министр охраны окружающей среды Королевства, дефицита бензина в Великобритании нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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