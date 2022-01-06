Экономист заявил, что "Газпром" нанес политической элите Украины "удары под дых"

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Действия "Газпрома", спровоцированные политикой ЕС в энергетической сфере, ставят под угрозу снабжение газом Украины, считает экономист Алексей Кущ.
По мнению эксперта, российская компания, закрыв реверс из Венгрии и сократив прокачку газа по территории Украины, нанесла политической элите этой страны "несколько ударов под дых".
"Самое печальное и что предпочитают не замечать в Украине – это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии Европы", – написал Кущ в статье для издания "Главред".
По мнению экономиста, украинская ГТС становится не нужна Евросоюзу, так как страны региона работают по принципу "политический контроль над проектами транзита – низкие цены на природный газ".
"Немцы получают относительно дешевый газ благодаря политическому лоббированию проектов "Северный поток". <...> Турки делают тоже самое в отношении "Голубого" и "Турецкого" потоков. Поляки – в отношении норвежского и американского газа", – пояснил он.
По мнению эксперта, актуальность Украины как транзитера газа снижается, поскольку киевские власти отказываются напрямую покупать это топливо у России, поэтому не могут обеспечить себя дешевым газом.
Ранее глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил о наиболее низком уровне транзита газа из РФ. Он указал, что 3 января транзит снизился до 52,5 миллиона кубометров при забронированных 109,6 миллионах кубометров.
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