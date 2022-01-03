Экс-глава "Нафтогаза" допустил "воровство" российского газа

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Украина будет вынуждена воровать российский газ из транзитной трубы, если "Нафтогаз" не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов, заявил бывший глава компании Андрей Коболев. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".
По его словам, события могут развернуться таким образом, что потребление газа на Украине может достичь показателей февраля 2020 года. В этом случае "Нафтогаз" не сможет покрыть существующий спрос из-за дефицита импортных мощностей из ЕС.
"Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта", – отметил Коболев.
Ранее "Нафтогаз" направил в Европейскую комиссию жалобу в отношении "Газпрома". В компании утверждают, что "Газпром" якобы злоупотребляет доминирующим положением на газовом рынке Европы и создает искусственный дефицит топлива. Там также считают, что российская компания должна допустить в свою газотранспортную систему частные компании из РФ и стран Центральной Азии с целью экспорта.
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