На Украине ожидают самый низкий уровень транзита газа из РФ за два года

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Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон предупредил о наиболее низком уровне транзита газа из РФ во вторник, 4 января. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист указал на то, что 3 января транзит снизился до 52,5 миллиона кубометров при забронированных 109,6 миллионах кубометров.

"Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится. <...> Это будет самый низкий уровень транзита, начиная с конца января 2020 года", – заявил Макогон.

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" добавил, что поставки во вторник могут оказаться на уровне 50,5 миллиона кубометров.

Сергей Макогон подчеркнул, что российская компания "Газпром" не комментировала причины уменьшения показателей.

Накануне замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину. Дипломат добавил, что существующие контрактные обязательства российская сторона выполняет.