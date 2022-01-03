В МИД заявили, что Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину

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Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил министр иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8–10%", – цитирует дипломата РИА Новости.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. Согласно контракту на пять лет, подписанному Москвой и Киевом в конце декабря 2019 года, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие четыре.

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину в направлении Словакии в первый день 2022 года упал до самого низкого уровня за два месяца. Отмечается, что прокачка газа через пограничный пункт Велке Капушаны уменьшилась с 84 миллионов до 49 миллионов кубометров. Это является минимальным показателем со 2 ноября.

Подобное снижение поставок наблюдается в том числе и потому, что с 20 декабря "Газпром" не бронирует мощности газопровода Ямал – Европа для транзита топлива через Польшу. В компании заявили, что поставляют газ по магистрали, учитывая заявки потребителей.

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по Ямалу – Европе закончился в 2020 году. На 2020–2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.