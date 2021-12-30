Немцы отреагировали на необходимость оплачивать транзит газа через Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия усиливает давление на Германию на фоне сообщений о готовности газопровода "Северный поток – 2" к эксплуатации и необходимости платить налог за транзит газа через Украину, следует из статьи немецкого журнала Der Spiegel.
Кроме того, издание обратило внимание на критическое отношение США и Украины к проекту, который якобы может привести к потерям доходов от транзита газа. При этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что газопровод несет большую геостратегическую роль.
На статью Der Spiegel отреагировали немцы, отметив нежелание платить налоги на газ в пользу Украины, которая часто говорит о миллиардных потерях. Один из читателей предложил найти более дешевый маршрут доставки газа в страну.
"Олаф Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США", – написал один из пользователей.
Другой добавил, что Бербок необходимо выступить с предложением о решении проблемы высоких цен на газ в краткосрочной перспективе и без дальнейшего их роста.
Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2" завершено.
В начале октября первую нитку трубопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.
8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.
Позднее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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