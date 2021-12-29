Немецкий регулятор ответил на вопрос о сертификации "Северного потока – 2"

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Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию, которая касается сроков окончания сертификации "Северного потока – 2", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина Хоманна в отношении процесса остаются в силе", – отметила представитель ведомства, комментируя слова вице-премьера РФ Александра Новака.

Ранее он сообщил, что сертификация "Северного потока – 2" должна завершиться максимум до середины следующего года. Также он уточнял, что, если коллеги будут в этом заинтересованы и выполнят сертификацию оперативнее, то можно начать поставки гораздо раньше.

Кроме того, вице-премьер РФ сообщил, что в Москве уверены в том, что по трубопроводу "Северный поток – 2" пойдет газ в Европу, и Киеву не удастся сорвать реализацию проекта. Он также напомнил, что проект построен в соответствии со всеми требованиями законодательства.