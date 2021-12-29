Новак назвал максимальный срок для завершения сертификации "Северного потока – 2"

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Назван максимальный срок, в который должна завершиться процедура сертификации российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК.

По его словам, газопровод гарантированно пройдет процедуру к концу первого полугодия 2022 года.

"Россия надеется, что Европа не выдвинет новых требований для запуска "Северного потока – 2", – подчеркнул Новак.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал ситуацию с приостановкой сертификации газопровода "Северный поток – 2" полностью политизированной.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что политика не оказывает влияния на решение регулятора ФРГ по вопросу сертификации "Северного потока – 2". Он подчеркнул, что газопровод является коммерческим проектом.

В начале октября первую нитку трубопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

Позднее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.