Шольц отверг влияние политики на решение регулятора ФРГ по "Северному потоку – 2"

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Политика не оказывает влияния на решение регулятора ФРГ по вопросу сертификации "Северного потока – 2". Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

Свое заявление немецкий политик сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после саммита стран ЕС. Канцлер Германии подчеркнул, что газопровод является коммерческим проектом.

"Речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас лежит трубопровод", – сказал Шольц.

Канцлер объяснил, что процесс сертификации предполагает множество процедур. Не смотря на это, в данном вопросе наблюдается прогресс.

"Другой вопрос – это то, что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась целостность Украины. Германия ощущает большую ответственность за то, чтобы Украина продолжала оставаться страной – транзитером газа", – сказал Шольц.

Политик добавил, что Германия намерена содействовать заключению договора о транспортировке газа между Россией и Украиной.

"Мы и впредь будем ощущать свою ответственность за то, чтобы все получилось с транзитом", – заключил канцлер.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

По мнению президента Сербии Александра Вучича, в Европе не запускают "Северный поток – 2" из-за влияния США. Он выразил уверенность, что для России это является проблемой, о которой не станут говорить.