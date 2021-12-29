Россия уверена, что Киеву не удастся сорвать "Северный поток – 2" – Новак

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В Москве уверены в том, что по трубопроводу "Северный поток – 2" пойдет газ в Европу, и Киеву не удастся сорвать реализацию проекта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК.
Он напомнил, что проект построен в соответствии со всеми требованиями законодательства.
"Было много противодействий, но тем не менее караван идет, и мы уверены в том, что по данному газопроводу газ будет поставляться в Европу", – добавил вице-премьер.
Ранее он сообщил, что сертификация "Северного потока – 2" должна завершиться максимум до середины 2022 года,
"Конец первого полугодия – это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше", – заявил Новак.
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал ситуацию с приостановкой сертификации газопровода "Северный поток – 2" полностью политизированной.
В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что политика не оказывает влияния на решение регулятора ФРГ по вопросу сертификации "Северного потока – 2". Он подчеркнул, что газопровод является коммерческим проектом.
В начале октября первую нитку трубопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.
8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.
Позднее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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