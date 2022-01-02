Транзит российского газа через Украину в Словакию упал до 49 миллионов кубометров

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Транзит российского газа через Украину в направлении Словакии в первый день 2022 года упал до самого низкого уровня за два месяца. Об этом со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream сообщает Reuters
Отмечается, что прокачка газа через пограничный пункт Велке Капушаны уменьшилась с 84 миллионов до 49 миллионов кубометров. Это является минимальным показателем со 2 ноября.
Подобное снижение поставок наблюдается в том числе и потому, что с 20 декабря "Газпром" не бронирует мощности газопровода Ямал – Европа для транзита топлива через Польшу. В компании заявили, что поставляют газ по магистрали, учитывая заявки потребителей.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по Ямалу – Европе закончился в 2020 году. На 2020–2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
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