Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала года снизился втрое

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Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала года сократился в три раза, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию словацкого газотранспортного оператора – компании Eustream.
Согласно заявке, в Словакию 31 декабря поступило 83 783 002 кубометра газа, уже 1 января – 49 502 651 кубометр, 2 января – 35 487 391 кубометр, а 3 января – и вовсе 26 078 940 кубометров.
Отмечается при этом, что технические мощности словацкого транзитного коридора в городе Вельки-Капушаны позволяют прокачивать ежедневно до 184 миллионов кубических метров газа.
Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину в направлении Словакии в первый день 2022 года упал до самого низкого уровня за два месяца. Отмечается, что прокачка газа через пограничный пункт Велке Капушаны уменьшилась до 49 миллионов кубометров. Это является минимальным показателем со 2 ноября.
Подобное снижение поставок наблюдается в том числе и потому, что с 20 декабря "Газпром" не бронирует мощности газопровода Ямал – Европа для транзита топлива через Польшу. В компании заявили, что поставляют газ по магистрали, учитывая заявки потребителей.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по Ямалу – Европе закончился в 2020 году. На 2020–2021 газовый год компания бронировала мощность магистрали через аукцион.
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