Возможный ущерб от санкций США против РФ составит 50 млрд долларов – СМИ

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США пригрозили России новыми санкциями при эскалации конфликта на Украине. Ожидаемый ущерб составит 50 миллиардов долларов, сообщает немецкий таблоид Bild.

Издание утверждает, что новый план ограничений разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом и представлен в Берлине, а госсекретарь Энтони Блинкен уже оповестил о документе западных сотрудников. В частности, речь идет об ограничениях экспорта сырья и вооружений, а также о сокращении дипломатических контактов.

Кроме того, в сенате США рассматривается инициатива демократа Роберта Менендеса. Проект предполагает введение санкций против "Северного потока – 2" в случае ухудшения обстановки на Украине. Также ограничения планируют ввести в отношении трех финансовых институтов, госдолга, Владимира Путина, ряда министров и других чиновников.

Между тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует вводить новые санкции в отношении России. Однако он отметил, что сейчас продолжается процесс подготовки таких ограничений. Кроме того, проводятся консультации с США и другими партнерами ЕС.

Информация о готовящемся вторжении российских военных на Украину звучит в западных СМИ не первую неделю. Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине сообщил, что китайский лидер якобы попросил президента РФ не начинать войну на Украине, пока не закончится Олимпиада. Позже в посольстве Китая в Москве назвали эту информацию фейком и провокацией.

В свою очередь, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.