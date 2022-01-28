Финансист допустил укрепление рубля

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Рубль может резко укрепиться благодаря сокращению дисконта за страновые риски, рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Он добавил, что также на укрепление валюты будут влиять надежные сигналы стабилизации фактора геополитики, из-за которого в последние месяцы ставка дисконтирования увеличивалась.

Бабин отметил, что геополитика также привела к существенному росту цен на нефть, они достигли семилетних вершин. Так, рублевая стоимость барреля Brent периодически обновляет исторический максимум, отражая значительную недооцененность рубля к нефти.

"Вряд ли мы увидим доллар даже ниже 70 рублей, поскольку дорогое сырье замедляет рост глобальной экономики, что в конечном счете ударит по сырьевому спросу, вызвав падение цен на сырье. Более реалистичный диапазон – 72–76 рублей", – сказал эксперт агентству "Прайм".

По словам Бабина, подорожание нефти разгоняет инфляцию и приводит к тому, что Центробанк ужесточает монетарную политику. Тенденция уменьшения спроса на сырье может развиваться к середине 2022 года, а к концу – ухудшить внешнюю рыночную и экономическую конъюнктуру, заключил эксперт.

Ранее сооснователь компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co Джереми Грэнтэм заявил, что миру грозит грандиозный обвал экономики. По его словам, нужно готовиться к скачку инфляции и резкому дефициту рабочей силы.

