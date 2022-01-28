Инвестор спрогнозировал обвал мировой экономики

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Миру грозит грандиозный обвал экономики, заявил сооснователь компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co Джереми Грэнтэм. По его словам, нужно готовиться к скачку инфляции и резкому дефициту рабочей силы. Об этом сообщает Life.ru.
Инвестор напомнил, что объемы дешевой нефти, никеля и меди ограничены, а мир уже начинает приближаться к границам. Грэнтэм отметил, что из-за изменения климата серьезно пострадает сельское хозяйство, а на возмещение потерь могут уйти десятилетия.
"Если вы думаете, что сможете выдержать это 10, 20 или даже 30 лет, ради бога. Но история говорит, что многие из вас этого не выдержат", – заключил Грэнтэм.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с пессимизмом мировых рынков, наблюдающимся в свете напряженной политической обстановки. Он подчеркнул, что влияние на рынки оказывает политическая ситуация, наблюдаемая в мире.
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