Инвестор спрогнозировал обвал мировой экономики

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Миру грозит грандиозный обвал экономики, заявил сооснователь компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co Джереми Грэнтэм. По его словам, нужно готовиться к скачку инфляции и резкому дефициту рабочей силы. Об этом сообщает Life.ru.

Инвестор напомнил, что объемы дешевой нефти, никеля и меди ограничены, а мир уже начинает приближаться к границам. Грэнтэм отметил, что из-за изменения климата серьезно пострадает сельское хозяйство, а на возмещение потерь могут уйти десятилетия.

"Если вы думаете, что сможете выдержать это 10, 20 или даже 30 лет, ради бога. Но история говорит, что многие из вас этого не выдержат", – заключил Грэнтэм.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с пессимизмом мировых рынков, наблюдающимся в свете напряженной политической обстановки. Он подчеркнул, что влияние на рынки оказывает политическая ситуация, наблюдаемая в мире.

