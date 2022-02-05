Россиян предупредили о подорожании одежды до 25%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В текущем году одежда и обувь в России в среднем подорожают на 15–25% из-за роста цен на сырье и нестабильности рубля. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
По ее словам, аналогичный рост наблюдался и в прошлом году. Причем сильнее всего дорожал премиальный сегмент – вплоть до 30%, цены в масс-маркете между тем выросли на 10–15%.
"Это не локальный – это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН, усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь – лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь", – объяснила топ-менеджер.
Лебсак-Клейманс подчеркнула, что данная тенденция обусловлена двумя факторами. Первый – это мировой рост цен на сырье, используемое при производстве одежды. Второй – локальный – касается исключительно России: речь идет о высокой волатильности рубля.
Ранее стало известно, что средняя стоимость билета в кино в России достигла 323,7 рубля. Это рекордный показатель за всю историю российских кинотеатров. В прошлые годы цены на билеты колебались в районе 260 рублей, а с 2021 года начали ускоренный рост. Эксперты объясняют это высокой инфляцией в России и антиковидными ограничениями, последствия которых пытаются отбить кинотеатры.
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