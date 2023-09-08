Росстат сообщил о рекордном подорожании апельсинов в РФ

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В августе потребительские цены на апельсины выросли на 21% за месяц, это максимальный прирост относительно показателя, зафиксированного в июле среди всех позиций. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Отмечается, что потребительская инфляция в РФ в прошлом месяце составила 0,28% по сравнению с июлем – 0,63% соответственно, в годовом выражении инфляция составила 5,15%.

В исследовании ведомства указано, что стоимость апельсинов растет второй месяц подряд темпами выше 20% к прошлому месяцу, в июле к июню рост цен составил 22,6%, что превысило рост стоимости по любой другой позиции.

Согласно статистике, с 2002 года столь заметного скачка средней стоимости апельсинов в РФ замечено еще не было. До этого времени сопоставимый рост цен на апельсины фиксировался в июле 2007 года, он составлял 21,3% и держался один месяц.

По итогам августа 2023 года, который подвел Росстат, цитрусовые подорожали на 71% к тому же месяцу прошлого года. Более видимый рост цен на апельсины был зафиксирован до этого в 2015 году, в этот год они подорожали на 56,3%.

Ранее крупные производители чая и кофе сообщили о повышении на 6–9% отпускных цен для ретейлеров в России.

Отмечалось, что производитель чая "Май" (бренды "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, Coffesso) также увеличит стоимость своей продукции. В компании объяснили рост цен высокой волатильностью курса рубля, из-за чего быстро увеличились затраты на импорт сырья.



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