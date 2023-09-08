Цены на лосося в магазинах РФ осенью снизятся на 10–25%

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Федеральные сети осенью снизят цены на лосось на 10–25% в рамках реализации проекта "Камчатская рыба". Об этом сообщает газета "Известия".

Глава "Рыбного союза" Александр Панин сообщил, что ретейлеры будут закупать лососевых напрямую у рыбаков с установкой минимальной наценки. По его словам, в реализации проекта примут участие гипермаркеты "Глобус", магазины "ВкусВилл", "Магнит", "Ашан", "Окей" и другие. Группа X5 отметила, что также вскоре присоединится к проекту.

"Ожидается, что к концу осени текущего года в ассортименте магазина появится филе минтая и лососевых, также готовы тестировать ряд других продуктов. Для наших покупателей стоимость рыбы может снизиться до 20–25%", – заявили в пресс-службе "ВкусВилла".

Отмечается, что раньше рыба из Камчатского края продавалась после закупки у дистрибьюторов-переработчиков, у которых были нестабильные поставки по меняющимся ценам. Новый проект позволит решить эти проблемы, закупая рыбу напрямую у рыбаков. Сообщается, что на данный момент, работа напрямую с предприятиями торговли среди рыбодобывающих компаний практически не проводится.

Ассоциация компаний розничной торговли подтвердила, что участники организации проявляют заинтересованность в сотрудничестве с любыми поставщиками качественной продукции.

Эксперты отмечают, что налаживание прямых поставок товара является эффективным решением для всех участников рынка и отмечают, что ретейлеры сейчас заинтересованы во всех схемах снижения издержек. По их мнению, по мере налаживания подобной системы, экономия может быть значимой, что повлечет за собой снижение цен.

В конце июля сообщалось, что правительство РФ ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств. В них вошли, в частности, США, страны ЕС и Норвегия.



Правительство РФ запретило ввозить в страну рыбу из недружественных стран