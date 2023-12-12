Москвичи рассказали о своих новогодних желаниях

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Телеканал Москва 24 провел серию новогодних соцопросов, чтобы узнать о планах зрителей на новогоднюю ночь и понять, о чем они мечтают, какие подарки собираются дарить и что приготовят 31 декабря.

В опросе 9 декабря поучаствовали 24,4 тысячи человек. На вопрос о том, чего бы им больше всего хотелось, 47% выбрали здоровье и счастье. 11% в следующем году хотели бы выплатить кредиты, 10% надеются встретить любовь, и столько же желают выиграть в лотерею.

Еще 9% опрошенных думают о покупке машины или квартиры, 3% намерены начать заниматься спортом, а еще 3% планируют открыть собственное дело. 2% респондентов хотят выйти из зоны комфорта, столько же хотели бы завести питомца. Еще 2% россиян планируют повысить квалификацию.

10 декабря жителей Москвы спросили о блюде, которое украсит стол в Новый год. 34% опрошенных поделились, что планируют буквально объесться оливье и селедкой под шубой, в связи с чем "наготовят салатов на три дня".

27% опрошенных пока не думают о рецептах, так как заняты делами. 15% приобретут краба, икру, мандарины, а в новогоднюю ночь "будут звенеть хрусталем и наслаждаться эстетикой". 9% решили отправиться в гости и не обременять себя готовкой. По 4% планируют изучить книгу рецептов и приготовить новогодний стол под настроение – заказать суши и пиццу, приготовить утку с яблоками.

Кроме того, 3% намерены свериться с гороскопом и планируют готовить стол так, чтобы "понравиться" символу предстоящего года – Дракону. В этом опросе приняли участие 15,9 тысячи человек.

11 декабря телеканал Москва 24 также спросил зрителей о том, что они будут дарить близким и какие суммы готовы потратить на подарки. Выяснилось, что 21% планируют потратить до 5 тысяч рублей на подарок для каждого близкого человека, 16% – по 2 тысячи рублей, столько же человек – по 1 тысячи рублей.

Еще 16% находятся в ожидании списков пожеланий и выберут что-то в своем бюджете. 14% считают себя лучшим подарком, 9% не собираются дарить подарок, так как считают, что Новый год является поводом для веселья, а не трат.

При этом 5% поделились, что собираются сделать подарки своим питомцам. В данном опросе участвовали 11,8 тысячи человек. Москва 24 продолжит узнавать о планах жителей города и проводить опросы с участием маскота – кота Бублика.

Ранее российские школьники в возрасте от 8 до 14 лет рассказали, что бы они хотели получить на Новый год. Гаджеты и электроника возглавили топ самых желанных подарков. Следом по популярности шли конструкторы и наборы по мотивам известных игр, уточнили аналитики.



Москвичи поделились своими пожеланиями на Новый год